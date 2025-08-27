El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de alta humedad y nubosidad puede dar lugar a una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Las probabilidades de precipitación son del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que rondan entre 0.1 y 2 mm, lo que indica que, aunque puede llover, no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el norte y el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de las nubes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 14 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. En resumen, se espera un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia ligera, temperaturas agradables y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual.

