El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 76% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 05:00, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con la aparición de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. A medida que el día avance, especialmente entre las 09:00 y las 12:00, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles del 91% en las horas más cálidas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente entre las 14:00 y las 20:00, alcanzando un 100% en este periodo. Se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en total. La temperatura comenzará a descender gradualmente, estabilizándose en torno a los 20 grados .

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que se acerque la noche, el viento se moderará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00.

La noche se presentará con un cielo mayormente cubierto, y las probabilidades de lluvia escasa se mantendrán, especialmente en las primeras horas de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% hacia el final del día. Los amantes de la astronomía deberán esperar hasta después de las 21:18, cuando el sol se oculte, para disfrutar de un cielo estrellado, aunque las nubes podrían dificultar la visibilidad.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más variable, con nubes y posibilidades de lluvia en la tarde y noche. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas soleadas antes de que lleguen las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.