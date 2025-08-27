El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno en la población.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos despejados y temperaturas que irán subiendo gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 23 grados, lo que hará que el ambiente sea agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad seguirá siendo un factor a considerar, ya que se mantendrá en torno al 80%.

A partir de la tarde, el panorama comenzará a cambiar. Las nubes altas comenzarán a aparecer, y se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 23 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por el incremento de la humedad. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 80% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en la mayoría de los casos.

El viento soplará desde el norte durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 17 km/h, y se espera que disminuya a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mañana, pero podría incrementarse ligeramente en la tarde, alcanzando un 15% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas descenderán a alrededor de 18 grados. La humedad comenzará a aumentar, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche en A Guarda. En resumen, se prevé un día variado, con un inicio soleado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.