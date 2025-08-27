El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 80%.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. A partir de las 14:00, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00. Esto coincide con un incremento en la nubosidad, que pasará de un cielo poco nuboso a un estado muy nuboso, lo que podría dar lugar a lluvias escasas.

Las temperaturas máximas se registrarán en torno a los 22 grados a las 15:00, pero a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, con mínimas de 19 grados hacia las 21:00. La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta un 97% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se presentará con una velocidad moderada de entre 4 y 5 km/h, predominando del este. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h desde el oeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frescor, especialmente con la llegada de las lluvias.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 15% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ir acompañadas de alguna actividad eléctrica. La noche cerrará con cielos muy nubosos y temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que hará que la jornada termine con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Gondomar experimentará un inicio de día soleado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con altas probabilidades de lluvia y un notable aumento en la nubosidad. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.