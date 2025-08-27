El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Forcarei se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 94% al amanecer y manteniéndose en niveles superiores al 70% durante gran parte del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a condiciones de bruma y niebla en algunos momentos. Esto se debe a la combinación de la alta humedad y las temperaturas más frescas, lo que podría dificultar la visibilidad en ciertas áreas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras a moderadas.

Las precipitaciones comenzarán de manera escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 0.8 mm hacia el final del día. Los vientos serán moderados, predominando del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados , con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias ligeras.

Es recomendable que los habitantes de Forcarei se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. La combinación de bruma, lluvias y vientos moderados podría hacer que la jornada sea menos agradable, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.