El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 21 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente al caer la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de bruma en algunos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 4 mm, concentrándose principalmente en la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más altas.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias a medida que se acerque la tarde. Los residentes deben estar preparados para cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de lluvias al planificar sus actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.