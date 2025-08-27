El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados. La humedad seguirá alta, alcanzando el 99% a las 6 de la mañana, lo que podría dar lugar a la formación de brumas en las zonas más bajas.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos muy nubosos y temperaturas que alcanzarán los 21 grados. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.8 mm en total. Esto se debe a un sistema frontal que se aproxima a la región, trayendo consigo condiciones inestables.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en zonas abiertas y expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más variable y húmedo en la tarde, con la posibilidad de lluvias ligeras y un aumento en la nubosidad. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.