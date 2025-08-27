El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 79% y aumentará gradualmente.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente hasta alcanzar los 14 grados hacia el mediodía. La humedad se mantendrá alta, alcanzando un 96% en las horas más frescas. No se prevén precipitaciones significativas en este tramo del día, con valores de lluvia que se mantendrán en cero.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. A partir de las 14:00, el cielo se tornará más nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 21 grados , mientras que la humedad relativa se situará en torno al 73%.

El viento, que soplará mayormente del sur-suroeste, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h en su racha máxima durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor nubosidad. La dirección del viento también podría contribuir a la formación de nubes y a la posibilidad de lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera probabilidad de lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando al 100% en las últimas horas del día.

En resumen, Catoira experimentará un inicio de jornada despejado y cálido, pero se recomienda estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance la tarde, con la posibilidad de lluvias y un cielo más nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.