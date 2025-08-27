El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 16 grados , con una ligera disminución a 15 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda hasta los 12 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

A partir de las 07:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque la mayor parte del día se caracterizará por un predominio de cielos poco nubosos y despejados. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará nuboso y muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados .

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mañana, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 14:00. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 4 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 93% por la noche. Esto podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas previas a la lluvia.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente despejado que se tornará nuboso por la tarde, con altas probabilidades de lluvia y un aumento en la intensidad del viento. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles lluvias en la tarde y tomar precauciones ante el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.