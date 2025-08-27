El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Cangas se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana. Sin embargo, la temperatura se mantendrá agradable, rondando los 16 grados. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula hasta el mediodía, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

A partir de la tarde, el tiempo se tornará más variable. Entre las 14:00 y las 20:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso y cubierto en algunos momentos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, con valores que podrían llegar a los 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un viento del sur-suroeste que soplará con rachas de hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.2 mm en las horas más críticas. Además, existe una probabilidad del 20% de tormentas durante este periodo, lo que añade un elemento de incertidumbre al clima de la tarde.

Al caer la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, aunque se mantendrán algunas nubes. Las temperaturas descenderán a unos 18 grados hacia las 21:00, y la humedad aumentará, alcanzando el 100% hacia el final del día. En resumen, Cangas experimentará un día con un inicio claro y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, antes de volver a despejarse en la noche.

