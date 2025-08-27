El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en 18 grados y descendiendo ligeramente hasta los 15 grados hacia el mediodía.

A partir de las 5 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque en general se mantendrá poco nuboso hasta las 11 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que el día avanza, la temperatura alcanzará su punto máximo de 20 grados entre las 3 y las 5 de la tarde, ofreciendo un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de las 3 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 2 y las 8 de la tarde, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 97%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, lo que invita a disfrutar de la mañana al aire libre antes de que el tiempo cambie.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.