El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 15 grados .

A medida que avance la mañana, la situación comenzará a cambiar. A partir de las 5 de la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, y las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados . Durante la tarde, especialmente entre las 2 y las 4, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se espera que se registren 22 grados .

Sin embargo, la tarde también traerá consigo un incremento en la probabilidad de precipitaciones. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia se eleva considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en total, pero es recomendable que los habitantes de Caldas de Reis estén preparados para posibles chubascos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando picos del 100% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa antes de que las lluvias lleguen.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de la mañana al aire libre, pero se recomienda estar atentos a las condiciones climáticas a medida que se acerque la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.