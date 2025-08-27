El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 72% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 86% hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La brisa del noreste, con velocidades de entre 4 y 5 km/h, proporcionará un ambiente fresco y agradable. Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. Desde las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que irán intensificándose.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 15:00, con valores que podrían llegar hasta 0.3 mm. La temperatura máxima del día se espera que alcance los 21 grados , justo antes de que las nubes cubran el cielo.

Con el aumento de la nubosidad, también se incrementará la probabilidad de tormentas, que podría llegar hasta un 40% en la franja horaria de 20:00 a 02:00. Esto podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas, con velocidades que podrían alcanzar hasta 31 km/h desde el oeste.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. El ocaso se producirá a las 21:17, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará con un ambiente más inestable y potencialmente lluvioso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.