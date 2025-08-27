El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, la situación comenzará a cambiar.

A partir de las 5 de la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, y a medida que se acerque el mediodía, se incrementará la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso entre las 7 y las 12 del día. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 14 y 18 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que se acerque la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de la tarde, se prevé un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones. Entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, con acumulados que podrían llegar a los 3 mm. Las condiciones atmosféricas indican que se podrían presentar lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados , pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo habitual. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las últimas horas del día, especialmente entre las 22:00 y la medianoche. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas donde la lluvia pueda hacer que las condiciones sean resbaladizas.

En resumen, Barro experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con altas probabilidades de lluvia y un ambiente fresco. Es un día ideal para llevar un paraguas y estar preparado para cambios rápidos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.