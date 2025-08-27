El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados , con una humedad relativa del 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente a 17 grados, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante todo el día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad. Se prevé que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 21 grados, lo que es típico para esta época del año en la región. Sin embargo, la sensación de calor podría verse mitigada por la presencia de nubes y un ligero aumento en la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día será mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Las posibilidades de precipitación son mínimas, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento a un 0.4 mm de lluvia esperada hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque podrían presentarse intervalos nubosos, no se prevén lluvias significativas que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación refrescante, especialmente en la costa. A medida que el día avance, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente agradable.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la probabilidad de lluvia es baja y el viento proporcionará un alivio del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.