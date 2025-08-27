El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 17 grados , con una ligera disminución a lo largo de la mañana, alcanzando los 15 grados hacia las 2 de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y aumentando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y para la tarde-noche, la situación se tornará más inestable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 24 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la humedad y el viento.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en las horas de la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde. Se prevé que la precipitación sea escasa al principio, pero podría intensificarse hacia la noche, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm. Esto se verá acompañado de un aumento en la probabilidad de tormentas, que podría alcanzar un 20% en las horas cercanas al ocaso.

El viento soplará desde el sur y sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste y su velocidad aumente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Esto podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico, especialmente con la llegada de las nubes y la posibilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 19 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará con un panorama más gris y potencialmente lluvioso. Es recomendable que los residentes de As Neves se preparen para un cambio en el tiempo y consideren llevar paraguas si planean salir por la tarde o noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.