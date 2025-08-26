El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado, pero sin llegar a ser incómodo.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en 17 grados a media mañana. El viento soplará desde el este a una velocidad de 5 a 7 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, se tornará poco nuboso hacia la tarde. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, bajando al 58% hacia el final de la jornada, lo que hará que el ambiente sea más seco y cómodo.

El viento se intensificará a medida que avance el día, alcanzando rachas de hasta 36 km/h desde el noroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente para aquellos que se encuentren en áreas abiertas o cerca de la costa. A pesar de la brisa, las condiciones seguirán siendo agradables para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados . El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La brisa del norte continuará, aunque con una velocidad más moderada, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa refrescante que hará de este 26 de agosto un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.