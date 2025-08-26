El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilagarcía de Arousa, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 25 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a elevarse, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, se espera que la temperatura máxima llegue a los 25 grados, lo que hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo más cubierto. A pesar de este incremento en las nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, predominando del norte y noroeste. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría aportar una sensación refrescante en los momentos más cálidos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:19. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para paseos nocturnos.

En resumen, el día de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.