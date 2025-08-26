El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 91%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 51% previsto para las horas de la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A pesar de la presencia de viento, no se anticipan condiciones adversas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de un picnic o una caminata.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:18. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados en las horas nocturnas, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.