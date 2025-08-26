El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados durante la tarde, con un ligero descenso hacia la noche. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 64% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. No se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en las horas de la mañana, especialmente entre las 4 y las 7, se podría experimentar bruma, lo que podría reducir la visibilidad temporalmente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La puesta de sol se producirá a las 21:17, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre con amigos y familiares.

En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.