El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 26 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados durante la tarde, con un ligero descenso hacia la noche. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 64% por la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. No se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en las horas de la mañana, especialmente entre las 4 y las 7, se podría experimentar bruma, lo que podría reducir la visibilidad temporalmente.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La puesta de sol se producirá a las 21:17, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre con amigos y familiares.
En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
