El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados durante la madrugada y las primeras horas del día, lo que sugiere un inicio fresco pero cómodo.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la escasa nubosidad, proporcionará un ambiente ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, habrá momentos en que se presenten nubes más densas, especialmente hacia la tarde, cuando se prevé un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado de "muy nuboso" en algunos momentos.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 96%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los viguenses podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:53 y el ocaso a las 21:18, brindando una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.