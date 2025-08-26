El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Valga se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:52. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 y 18 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 79% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progrese, el cielo comenzará a cambiar. A partir de las 06:00, se prevé un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia las 06:00 y cubierto desde las 07:00 hasta las 15:00. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados alrededor de las 18:00, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa también mostrará un comportamiento variable, comenzando en un 94% y bajando a un 47% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 19:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la nubosidad podría generar un ambiente más fresco y menos soleado en comparación con las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer claro a las 21:18. Las temperaturas descenderán a 18 grados hacia el final de la jornada, con una humedad que comenzará a aumentar nuevamente.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente despejado al inicio, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta el viento y la posible sensación térmica más fresca en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.