El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con una ligera presencia de nubes en algunos momentos, especialmente durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 28 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 51% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y despejado para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:17, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha el día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.