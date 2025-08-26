El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 55% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcance su punto máximo. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos del norte y noreste, ayudará a mitigar un poco la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h por la mañana, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que los vientos alcancen su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 55 km/h, especialmente en zonas expuestas. Esto podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:18. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante. Es un día ideal para actividades familiares, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.