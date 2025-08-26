El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 90% y disminuyendo gradualmente hasta un 49% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas, pero la disminución de la humedad a lo largo del día hará que el tiempo sea más confortable. A medida que el sol se eleva, la temperatura se estabiliza y se vuelve más placentera, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste en las primeras horas, con velocidades de entre 3 y 4 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando rachas de hasta 36 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, ya que la velocidad del viento se mantendrá en niveles manejables.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:18. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un final de día agradable y templado. En resumen, hoy en Soutomaior se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y mayormente soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.