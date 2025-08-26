El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 14 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la madrugada.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado nuboso hacia las 4 y 5 de la mañana. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco.

Durante la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 18 grados a las 11 de la mañana. La humedad relativa será alta, rondando el 83% a media mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente para quienes realicen actividades físicas. El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá cubierto en las horas centrales, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 22 grados entre las 3 y 5 de la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda. El viento cambiará de dirección, soplando desde el norte a velocidades que oscilarán entre 11 y 12 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que los residentes de Silleda disfruten de un cielo estrellado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables durante la mayor parte del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.