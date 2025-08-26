El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 97% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse un poco más pesada, la tarde será más fresca y cómoda, ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en la costa. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de que se produzcan chubascos son prácticamente nulas, lo que es una excelente noticia para los turistas y residentes que desean disfrutar de un día soleado en la playa o participar en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 19 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:19. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para cenas al aire libre o paseos por el puerto.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.