El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente poco nuboso, aunque se espera que a lo largo de la jornada se alternen momentos de nubosidad. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 17°C. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 30°C, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 94% a la 01:00, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más soportable a medida que la temperatura sube. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la alta humedad en las primeras horas podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas más calurosas, y es recomendable que los residentes se preparen para posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la radiación solar será más intensa.

El amanecer se producirá a las 07:53 y el ocaso a las 21:17, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño será mayormente soleado y cálido, con algunas nubes dispersas y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.