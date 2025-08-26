El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 100% en las primeras horas a un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 39 km/h en la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento también contribuirá a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente, manteniendo el cielo despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de eventos al aire libre sin la preocupación de cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:18 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente soleado, cálido y con vientos moderados, lo que promete un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.