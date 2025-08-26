El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 grados, proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 18 grados hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender ligeramente, llegando a 16 grados, pero se mantendrá en un rango cómodo durante la mayor parte de la jornada. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderado.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con un aumento en la nubosidad. A partir de las 12:00, se prevé que el cielo se torne poco nuboso, y hacia la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 20:00, se espera un incremento en la nubosidad, alcanzando condiciones de muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 17:00, con un valor de 25 grados, lo que hará que la tarde sea cálida y propicia para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el cambio en las condiciones del cielo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se anticipan ráfagas más intensas, especialmente por la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más altas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que Ribadumia disfrutará de un día seco. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas en los próximos días. En resumen, hoy será un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la previsión de un cielo más nublado hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.