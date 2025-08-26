El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la bruma matutina dé paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 95%, pero se irá reduciendo a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 49% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, aunque no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el campo o realizar actividades recreativas en la playa. La visibilidad será buena, aunque se recomienda estar atentos a la bruma que podría aparecer en las primeras horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:18. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango agradable, lo que hará que la velada sea placentera.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano llegue a su fin.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.