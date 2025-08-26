El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, en Pontevedra, se prevé un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18°C y 17°C, con una humedad relativa alta que alcanzará el 94% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 19°C hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría generar una sensación de calor moderada. El viento soplará desde el norte a una velocidad de 7 km/h, lo que aportará un ligero alivio a las temperaturas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar. A partir de las 08:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un estado más cubierto a partir de las 08:00 hasta las 11:00, cuando se espera que el cielo esté completamente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 25°C entre las 16:00 y las 17:00, con una humedad que descenderá a un 57%. El viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 33 km/h desde el norte, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad comenzará a disminuir nuevamente, y se espera que el cielo se despeje hacia las últimas horas del día. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en todo el día, lo que permitirá que los habitantes de Pontevedra realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy será mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento de nubosidad durante la tarde y un regreso a cielos despejados por la noche. Las temperaturas serán agradables, y el viento aportará un toque fresco, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.