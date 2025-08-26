El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 y 18 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 78% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 06:00, el cielo comenzará a cambiar, con la llegada de nubes que irán aumentando en densidad. Para las horas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 18:00, se prevé un cielo muy nuboso y cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 27 grados . La sensación térmica podría ser algo más cálida debido a la alta humedad, que se espera que llegue a un 96% en su pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00, justo antes del ocaso a las 21:19.

En resumen, el día en Pontecesures se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado en la tarde, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del calor durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.