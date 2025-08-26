El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:52. A medida que avance la mañana, se mantendrá el predominio de cielos despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados .

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales del día. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 16 km/h. La humedad relativa, que en la mañana se situará en un 92%, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos en torno al 46% hacia la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

A lo largo del día, la nubosidad aumentará ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un cielo más nuboso, aunque sin probabilidades de precipitación. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, permitiendo que los habitantes de Ponteareas disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. La brisa nocturna será más suave, con velocidades que rondarán los 3 km/h, lo que contribuirá a una noche tranquila y agradable.

Es importante destacar que, a pesar de las condiciones mayormente favorables, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados durante las horas más calurosas del día y protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, cuando la radiación solar es más intensa.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se prevé para hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.