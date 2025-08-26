El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos poco nubosos y temperaturas que irán aumentando gradualmente. Se prevé que la máxima del día alcance los 25 grados entre las 3 y las 5 de la tarde, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo a un 62% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda tener precaución en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más fuerte en zonas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, especialmente en las primeras horas del día, aunque se prevé que haya algo de bruma en la madrugada, que se disipará rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:18. En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano llegue a su fin.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.