El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de cielo poco nuboso en la mañana y la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 21:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo a 16 grados hacia las 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 14:00 y un máximo de 27 grados hacia las 17:00. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 94% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 50% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas cálidas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar hacia la tarde y noche, aunque sin riesgo de lluvias.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.