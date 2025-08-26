El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Pazos de Borbén se despertará bajo un cielo que comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en el periodo de 00:00 a 06:00. A medida que avance la jornada, la niebla se hará más presente, afectando la visibilidad y creando un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados durante la mañana, lo que, combinado con una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, generará una sensación de bochorno.

A partir de las 06:00, se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a un día mayormente soleado con intervalos de nubes. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución gradual de la humedad, que bajará hasta un 54% hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable.

El viento, que soplará predominantemente del noroeste, será suave en las primeras horas, con velocidades que rondarán los 3 a 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque fresca, podría ser un alivio ante el calor que se espera en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá que los habitantes de Pazos de Borbén disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y para el final del día, se espera que se sitúen alrededor de los 21 grados . La noche caerá con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.