El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este clima cálido y agradable será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será muy placentera. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 86% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 49% en las horas de la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco y dinámico. Es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más notorias en áreas abiertas y costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todas las horas, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.