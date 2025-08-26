El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 19 grados hacia las 10 de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 90% en la mañana a un 56% en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades como senderismo, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:18. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.