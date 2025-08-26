El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se espera en O Porriño un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 93% y bajando gradualmente a un 50% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es un factor positivo, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas.
El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:18 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de O Porriño podrán disfrutar al final de la jornada.
En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo