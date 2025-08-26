El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 18 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A partir de las 06:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque la mayor parte del día se mantendrá con poca nubosidad. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 16 grados en las primeras horas y alcanzando hasta 22 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tener precaución con las rachas más fuertes, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que augura un día seco y soleado, perfecto para disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 19 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual con un atardecer que promete ser igualmente hermoso.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa, paseos por el puerto o exploraciones en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.