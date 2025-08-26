El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados, con una humedad relativa del 91%, lo que indica un ambiente algo húmedo pero cómodo.

A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se cubra progresivamente. A las 01:00 y 02:00 horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con un aumento en la nubosidad que alcanzará su punto máximo en las primeras horas del día. La bruma se hará presente a partir de las 04:00 horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más nublado, con períodos de cielo cubierto. A las 12:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados, ofreciendo un respiro del calor del verano. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 76% a las 13:00 horas.

El viento será un factor importante a lo largo del día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. A las 15:00 horas, se prevé que el viento sople con una velocidad de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 23 grados a las 14:00 horas y bajando a 22 grados hacia las 18:00 horas. La nubosidad persistirá, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia se mantendrá en 0%, lo que sugiere que el día se desarrollará sin lluvias.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a 19 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 74% a última hora del día. La puesta de sol se producirá a las 21:18 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado en su mayor parte, ofrecerá momentos agradables y frescos para disfrutar en Nigrán.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.