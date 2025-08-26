El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Mos se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, con un predominio de bruma y cielos despejados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, que persistirá hasta el amanecer. A medida que avance el día, se espera que el cielo se aclare, ofreciendo periodos de sol y temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 25 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 26 grados en la tarde. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que alcanzarán hasta el 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 57% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que variarán entre 3 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana, aumentando su intensidad conforme se acerque la tarde.

No se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Mos disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad mejorará a medida que la bruma se disipe, permitiendo disfrutar de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.