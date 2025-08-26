El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos han estado completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será suave, alcanzando velocidades de 2 a 4 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día, llegando a ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto puede proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o eventos sociales. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:18, ofreciendo una vista espectacular del cielo.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para finalizar el día.

En resumen, Moraña disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables, viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.