El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 17 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 93% en la madrugada.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a experimentar cambios. A partir de las 9 de la mañana, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto hacia las 10 de la mañana. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 23 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad, que se mantendrá en torno al 84%.
Durante la tarde, la nubosidad continuará, con periodos de cielo muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando hasta 28 grados a las 2 de la tarde. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, situándose en un 59% hacia las 1 de la tarde, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 5 y las 6 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.
A partir de las 6 de la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y se espera que hacia el final de la jornada, alrededor de las 9 de la noche, el cielo esté mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados a las 8 de la noche.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en familia. En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar del final del verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
