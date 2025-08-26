El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados a media mañana. La humedad relativa, que ha sido alta durante la noche, comenzará a disminuir ligeramente, situándose en torno al 85% hacia las 10 de la mañana. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un máximo de 25 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida debido a la humedad presente en el ambiente.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. El viento, que soplará principalmente del noroeste, alcanzará velocidades de hasta 30 km/h en su racha máxima, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

Al caer la noche, las condiciones meteorológicas volverán a estabilizarse, con cielos despejados y temperaturas que descenderán gradualmente hasta los 19 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 70%, lo que podría generar una ligera bruma en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad por la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas serán agradables, y el viento aportará una brisa fresca, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.