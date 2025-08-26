El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Meis se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 25 grados.

A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente en la tarde, cuando se prevé que el cielo se torne poco nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Meis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría proporcionar un alivio fresco en los momentos más cálidos del día. Las velocidades del viento variarán, siendo más intensas en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que los residentes de Meis disfruten de un hermoso atardecer. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean ideales para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.