El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18°C, lo que resulta bastante agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 19°C hacia las 11:00. La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 87% a media mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las condiciones seguirán siendo favorables para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con un aumento en la nubosidad. A partir de las 14:00, se prevé que el cielo se torne nuboso, alcanzando un estado muy nuboso hacia las 15:00 y 16:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en 24°C, lo que podría resultar en un ambiente cálido, pero con la llegada de las nubes, la sensación térmica podría ser más llevadera.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por el campo.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20°C hacia las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, pero sin indicios de lluvia. La noche se presentará tranquila, con un ocaso a las 21:19, ofreciendo un cierre apacible a un día que, aunque comenzó despejado, se tornó más nublado en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.