El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de cielo poco nuboso y algunas nubes más densas hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La sensación térmica será moderada, con un leve descenso en la temperatura hacia la noche, cuando se espera que descienda a alrededor de 19°C.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 96% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer claro a las 21:18. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de una velada tranquila, con temperaturas que se mantendrán agradables. En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.