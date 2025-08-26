El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:50. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la situación cambiará ligeramente. A partir de las 5 de la mañana, se prevé la aparición de bruma, que podría persistir hasta las 6 de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 22 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de los 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana, pero que irá bajando a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 60% por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. A partir de las 2 de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance su punto máximo, con ráfagas que podrían llegar hasta los 25 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su pico.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes que podría dar lugar a un ambiente más gris. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Lalín disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad se verá afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre. La combinación de viento moderado y temperaturas cálidas hará que sea un día agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.